Noch nichts vor? Dann ab auf den Sommerdom!

Am 24. August startet die letzte Sommerdom-Woche und damit deine letzte Chance, Norddeutschlands größtes Volksfest noch zu erleben. Bis zum 30. August warten auf dich spektakuläre Fahrgeschäfte, sommerliche Leckereien und unvergessliche Momente mit Familie und Freunden. Also nichts wie los: Erlebe den Sommerdom noch einmal mit all seinen Highlights, bevor die Tore schließen.

Mit oder ohne Überschlag? Du hast die Wahl!

Nervenkitzel gibt es jeder Intensität – mit oder ohne Überschlag. Die DOM-Neuheit Hypnotizer begeistert erstmals mit rasanten Pendelbewegungen, einer drehbaren Gondel und spektakulären Licht-, Sound- und LED-Effekten. The Beast bietet dagegen gleich zwei Fahrerlebnisse in einem: Je nach Fahrprogramm schwingt die Gondel entweder bis auf 120 Grad durch die Luft oder überschlägt sich spektakulär. So entscheidest du selbst, wie viel Adrenalin du erleben möchtest.

Im Hypnotizer lernt man den Sommerdom aus einer völlig neuen Perspektive kennen. Henning Angerer

Mit oder ohne Looping?

Achterbahnfans haben auf dem Sommerdom die Qual der Wahl. Der Olympia Looping, die größte transportable Achterbahn der Welt, sorgt mit fünf Loopings, Spitzengeschwindigkeiten von über 90 km/h für jeder Menge Bauchkribbeln. Wer es etwas familienfreundlicher mag, steigt in den Rock & Rollercoaster: Nach dem First Drop geht es mit ordentlich Tempo durch enge Kurven und über zahlreiche Hügel – ganz ohne Looping. Für alle, die danach noch nicht genug haben, warten mit der Wilden Maus und dem Familien-Coaster Kuddel der Hai zwei weitere Achterbahn-Erlebnisse.

Fliegen oder fallen? Du entscheidest!

Gleich zwei Attraktionen bringen dich auf rund 80 Meter Höhe – doch das Erlebnis könnte unterschiedlicher kaum sein. Im Nordic Tower fliegst du in den Doppelsitzern scheinbar schwerelos über den Dächern Hamburgs und genießt den spektakulären Ausblick. Im Sky Fall bleibt nach der Auffahrt kaum Zeit zum Durchatmen, bevor die Gondel im freien Fall Richtung Boden saust. Ob entspanntes Höhengefühl oder purer Adrenalinkick – hier entscheidest du, wie du Hamburg von oben erleben möchtest.

Im Sky Fall erleben Besucher einen echten Adrenalinkick. Henning Angerer

Sommer genießen

Der Sommerdom ist wie ein kleiner Kurzurlaub mitten in der Stadt – und an heißen Tagen gehört natürlich auch die passende Abkühlung dazu. Dafür sorgen gleich zwei Wasser-Highlights: Im Piratenfluss geht es in Baumstammbooten durch eine detailreich gestaltete Piratenwelt mit zwei spritzigen Abfahrten. Atlantis Rafting – Europas einzige transportable Raftingbahn – schickt dich gemeinsam mit bis zu fünf weiteren Personen durch einen rasanten Wildwasserkanal. Dazu ein Frozen Yoghurt, ein Slush Zero oder ein kühler Cocktail – und der Sommertag ist perfekt.

Spaß für die ganze Familie

Du bist mit Kindern unterwegs? Dann bist du auf dem Hamburger Sommerdom genau richtig. 19 Kinderfahrgeschäfte, zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein und jede Menge gemeinsame Erlebnisse sorgen für einen unvergesslichen Tag. Und mit etwas Glück begegnest du sogar DOM-Bär Bummel: Das beliebte Maskottchen ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände unterwegs und freut sich auf viele Selfies und Umarmungen.

Und wenn der Tag langsam zu Ende geht, wartet am Freitag, 28. August, noch ein ganz besonderes Highlight: Um 22.30 Uhr taucht das letzte Feuerwerk den Hamburger Nachthimmel in ein funkelndes Lichtermeer. Der perfekte Abschluss für einen Sommertag auf dem DOM.