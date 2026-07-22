Fünf Wochen Sommer, Spaß und Action: Der Sommerdom legt noch einen drauf

Der Sommer in Hamburg hat viel zu bieten. Doch nirgendwo bekommst du so viel Abwechslung an einem Ort wie auf dem Hamburger Sommerdom: spektakuläre Fahrgeschäfte, Familienerlebnisse, leckeres Essen, vier Feuerwerke und echtes Volksfestflair. Und in diesem Jahr gibt es sogar noch mehr davon. Denn erstmals dauert Norddeutschlands größtes Volksfest fünf Wochen.

Mit fünf Loopings und mehr als 1.250 Meter Streckenlänge sorgt der Olympia Looping für eine Menge Fahrspaß. Henning Angerer

Neuheit mit Gänsehaut-Garantie

Du suchst den ultimativen Kick? Dann ist der Hypnotizer genau das Richtige für dich. Die spektakuläre DOM-Neuheit bringt dich auf rund 30 Meter Höhe. Pendelbewegungen, eine rotierende Gondel und verschiedene Fahrprogramme sorgen für jede Menge Adrenalin. Licht-, Sound- und Spezialeffekte machen die Fahrt zu einem echten Erlebnis.

Vom ersten Coaster bis zum Weltrekord

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Ob erste Achterbahnfahrt oder Looping-Rekord – auf dem Sommerdom findet jeder seinen Lieblings-Coaster. Steig ein in den Olympia Looping – die größte transportable Achterbahn der Welt mit fünf Loopings, mehr als 1.250 Metern Streckenlänge und Spitzengeschwindigkeiten von über 90 km/h. Dreh mit deiner Familie eine Runde in der Wilden Maus – Das Original. Sie begeistert mit engen Kurven und überraschenden Richtungswechseln. Kleine Abenteurer entdecken mit Kuddel der Hai ihre erste Achterbahnfahrt, während der Rock & Rollercpoaster rasante Fahrmanöver mit Musik sowie spektakulären Licht- und Showeffekten verbindet.

Der neue Hypnotizer sorgt für einen ordentlichen Adrenalinkick. Thelen

Ein perfekter Sommertag auf dem DOM

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An warmen Sommertagen gibt es kaum etwas Schöneres als eine erfrischende Fahrt übers Wasser. Im Piraten-Fluss geht es in Baumstamm-Booten durch eine abenteuerliche Piratenwelt, bevor spritzige Abfahrten für die perfekte Abkühlung sorgen. Noch mehr Wasser-Action erwartet dich im Atlantis Rafting. Gemeinsam mit bis zu fünf weiteren Personen erlebst du echtes Wildwasser-Feeling.

Danach wird es Zeit für eine kleine Pause. Mach es dir in einem der Biergärten gemütlich, genieße einen Cocktail oder eine Bowle, gönn dir ein Eis oder probiere süße und herzhafte DOM-Klassiker. Zwischen kulinarischen Genüssen und lauer Sommerabendstimmung kommt echtes Urlaubsfeeling auf – mitten in Hamburg.

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Zum Abschluss wartet das perfekte Finale: An vier Sommerabenden verwandeln spektakuläre Feuerwerke den Nachthimmel in ein buntes Farbenmeer und machen deinen DOM-Besuch unvergesslich.

Diese Events solltest du nicht verpassen

Neben jeder Menge Fahrspaß machen die Event-Highlights deinen Sommerdom-Besuch noch abwechslungsreicher.

Morgen geht's los!

Ab 15 Uhr startet der Sommerdom mit der offiziellen Eröffnungsfeier vor dem Rock & Rollercoaster – und du kannst direkt dabei sein. Freu dich auf die traditionelle Verlosung von Freikartenheften, DOM-Teddys und Naschboxen. Den krönenden Abschluss bildet um 22.30 Uhr das erste von insgesamt vier Feuerwerken.





Der Regenbogentag steht für Vielfalt und Offenheit. Hamburger Dom

Regenbogentag – 30. Juli

Der Sommerdom wird bunt: Gemeinsam mit Hamburg Pride e.V. und AHOI Events feierst du Vielfalt und Offenheit. Um 19 Uhr startet die farbenfrohe Parade am Riesenrad und zieht mit Musik, Konfetti und ausgelassener Stimmung über den DOM. Ab 20.30 Uhr rundet die große Aftershow-Party den Abend ab. Die Schausteller setzen mit besonderen Angeboten und kleinen Aktionen zusätzliche Farbtupfer.





DOM-Sommerspiele – 13. August

Auf die Plätze, fertig, DOM! Ab 14.30 Uhr kannst du bei den DOM-Sommerspielen deine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Ob Entenangeln, Dosenwerfen oder Bowling – wenn du mindestens acht Jahre alt bist, kannst du kostenlos mitmachen. Um 18.30 Uhr werden die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder Altersklasse in der DOM-Reihe Feldstraße ausgezeichnet. Anmelden kannst du dich unter www.dom-sommerspiele.de. Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Auch für die kleinsten Besucher ist wieder jede Menge Spaß garantiert. Hamburger Dom/Thomas Balke

Triff DOM-Bär Bummel

Du möchtest DOM-Maskottchen Bummel persönlich treffen? Dann halte mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr rund um das Riesenrad Ausschau nach ihm. Ob Selfie, Umarmung oder einfach ein kurzes Hallo – Bummel freut sich auf deinen Besuch. Nur bei Regen zieht er sich lieber in seine Bärenhöhle zurück.





Vier Feuerwerke statt drei

Die zusätzliche DOM-Woche macht sich auch am Himmel bemerkbar: Freu dich in diesem Sommer auf vier statt drei großer Feuerwerke. Am 24. Juli, 7. August, 21. August und 28. August sorgen sie jeweils um 22.30 Uhr für ein spektakuläres Lichterspiel.





In diesem Jahr gibt es sogar vier statt drei Feuerwerke. Hamburger Dom

Familientag – jeden Mittwoch

Mittwochs lohnt sich dein Besuch gleich doppelt: Viele Fahr-, Spiel- und Belustigungsgeschäfte sowie zahlreiche Gastronomiebetriebe bieten am Familientag attraktive Rabatte von bis zu 30 Prozent. So macht der DOM-Besuch mit Familie oder Freunden gleich doppelt Spaß.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr

Freitag und Samstag: 15 – 24 Uhr

Sonntag: 14 – 23 Uhr