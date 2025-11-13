Frostige Vergnügen und wohlig warme Drinks im Wintergarten St. Pauli

Am 12. November startet endlich wieder die Vorweihnachtszeit an der Rindermarkthalle St. Pauli.

Skandinavisch charmante Hütten, eine gemütliche Zeltüberdachung und der Geruch von Glühwein und weiteren kulinarischen Leckereien laden zum Verweilen ein. Auch die Eisstockbahnen sind aufgebaut und werden traditionell eröffnet mit einem Clubkinder Charity Turnier am 12. November. Das Eisstockschießen im Wintergarten St. Pauli hat sich in den vergangenen Jahren als großer Spaß für kleine und große Gruppen etabliert und ist ein absolutes Highlight vor der Rindermarkthalle. Bahnen können hier online gebucht werden.

Nach dem Wintersport lädt der Wintergarten St. Pauli ein zu leckeren Glühwein-Spezialitäten mit und ohne Alkohol sowie vielfältigen kulinarischen Highlights: Leckere Crêpes, knusprige Pizza und die Holsteiner Caterjungs mit ihren herzhaften Grillspezialitäten sorgen für beste Verpflegung unter strahlenden Lichtern.

Aktuelle Informationen finden sich auf den Social-Media-Kanälen des Weihnachtsmarktes:

Facebook @wintergartenstpauli

Instagram @wintergarten_stpauli

Wintergarten St. Pauli vom 12.11.2025 bis 23.12.2025

MO – FR: 15.00 – 21.00 Uhr

SA: 12.00 – 21.00 Uhr

SO: 15.00 – 20.00 Uhr

Geschlossen am Totensonntag, 24.11.2025