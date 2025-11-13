Der Weihnachtsmarkt in Ottensen – familienfreundlich und international

Advent in Ottensen: 50 Hütten, internationales Flair und jede Menge Familienprogramm vom 24. November bis 23. Dezember 2025 in der Ottenser Hauptstraße.

Ottensen leuchtet wieder im Advent: Ab dem 24. November 2025 erstrahlt die Ottenser Hauptstraße in warmem Lichterglanz und wird zum Treffpunkt für alle, die die Vorweihnachtszeit genießen möchten. Zwischen funkelnden Hütten, duftenden Leckereien und stimmungsvoller Musik entfaltet sich entlang des Mercado Einkaufszentrums ein Weihnachtsmarkt, der für seine internationale Vielfalt und seine besondere Familienfreundlichkeit bekannt ist. Ob kulinarische Spezialitäten aus aller Welt oder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm – in Ottensen kommen alle Generationen zusammen.

Bummeln, Schlemmen, Entdecken

Mehr als 45 Hütten laden zum Stöbern und Verweilen ein: von handgefertigtem Kunsthandwerk – aus Estland und Uganda beispielsweise – über außergewöhnliche Geschenkideen bis zu kulinarischen Köstlichkeiten. Die gastronomische Bandbreite reicht von Street Food aus Argentinien, Venezuela und Mexiko über orientalische Mezze bis hin zu Klassikern wie Grünkohl, Crêpes oder gebrannte Mandeln. Auch neue Highlights wie wärmender Kaiserschmarrn und Bratäpfel oder auch brasilianische Speisen und frisch vor Ort zubereitete Pierogi versprechen besondere Genussmomente. Die zentrale Punschhütte, der Glühwurm, ist neu gestaltet und bietet dank großer Überdachung viel Aufenthaltsqualität in der kalten Jahreszeit.

Programm für Kinder und Familien

Die kleinen Gäste stehen im Mittelpunkt – auf dem Markt sowie auf der Mercado-Bühne im Untergeschoss:

Puppentheater „Kiepenkasper“ bringt märchenhafte Geschichten auf die Bühne und Krefts Puppenbühne spielt jeden Sonntag für die Kleinen

Musik-Mitmachtheater von und mit „Hexe Knickebein“ – schon Kult in Ottensen

Weihnachtsbäckerei im Mercado: An mehreren Nachmittagen wird Teig geknetet und gebacken (Anmeldung erforderlich).

Musik & Stimmung: Von Kinderchören über Auftritte der kanadischen Sängerin Tonia Szkurhan bis hin zu mitreißendem Afro Gospel.

Nikolaus-Besuch am 6. Dezember mit kleinen Überraschungen für die Kinder (Ottenser Haupstraße)

stimmungsvolle Eröffnung mit Mirkos Liederbande (Ottenser Haupstraße)

Besonders beliebt ist die Zwergenhütte: Hier können Kinder bis 12 Jahre ohne Standgebühr Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes verkaufen. Anmeldungen sind ab dem 1. November über das Centermanagement des Mercado (040-398684-35, info@mercado.hamburg) möglich.

Neu ist in diesem Jahr ein Familientag: Am 30. November bekommen die Besuchenden des Marktes auf alle Speisen, alkoholfreien Getränke sowie auf die Fahrten mit dem Karussell 20% Rabatt. Das Puppentheater, das jeden Sonntag stattfindet, sowie einige Überraschungsgäste ergänzen diesen neuen Familientag.

Soziales Engagement

Auch die Hilfsbereitschaft hat Tradition: Am Charity Monday (8. Dezember 2025) fließt ein Teil der Getränkeerlöse an den Mitternachtsbus der Diakonie. Zusätzlich können Besuchende den Ottenser Adventskalender erwerben, der zugunsten der Altonaer Circusschule TriBühne verkauft wird. Hinter den Türchen warten tolle Gewinne, Gutscheine, Eintrittskarten uvm. Und mit benachbarten Seniorenheimen organisiert der Glühwurm, die zentrale Punschhütte, einen Wunschbaum: Senior:innen dürfen ihre Wünsche in Kugeln verpackt an Bäume hängen – die mit Hilfe von Besuchenden oder auch der Erlöse des Charity Monday erfüllt werden können.

Weitere Programmpunkte und Informationen finden Sie unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de – und neu: erfahren Sie alles Aktuelle auch auf Instagram.

Öffnungszeiten