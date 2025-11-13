Klein, fein, hyggelig – der Weihnachtsbummel Eppendorf

Weihnachtlicher Zauber in Eppendorf – stimmungsvoll, hyggelig, familiär. Vom 20. November bis 30. Dezember 2025 – Marie-Jonas-Platz.

Wenn auf dem Marie-Jonas-Platz in Eppendorf wieder Lichterketten funkeln und der Duft von Punsch und Gebäck in der Luft liegt, ist klar: Der beliebte Eppendorfer Weihnachtsbummel öffnet seine Tore – inzwischen zum 17. Mal. Vom 20. November bis 30. Dezember 2025 lädt der kleine, feine Adventsmarkt mitten im Herzen des Stadtteils zum Genießen, Entdecken und Verweilen ein.

Gemütlich, herzlich und mit viel Liebe zum Detail präsentiert sich der Weihnachtsbummel auch in diesem Jahr als charmante Alternative zu den großen Innenstadtmärkten – überschaubar aber voller Highlights.

Kulinarisches, das wärmt – von klassisch bis kreativ

Zentraler Treffpunkt bleibt die beliebte Punschhütte „Glühwurm“, an der Winzer-Glühwein, Apfelpunsch mit Mandeln und heiße Schokolade Jung und Alt an kalten Wintertagen erfreuen. Wer Appetit mitbringt, darf sich auf eine bunte Auswahl freuen: Von Grillspezialitäten, Handbrot, Crêpes und Schmalzkuchen bis hin zu modernen, internationalen Streetfood-Varianten ist alles dabei. Leckere Burritos und Tacos werden den Gästen ebenso munden wie die schmackhaften Steak-Sandwiches von DANERS Beef & Bread – bekannt vom Isemarkt. Und während sich die Erwachsenen unterhalten, drehen die Kinder ihre Runden auf dem festlich geschmückten Karussell – oder lassen sich einen Crêpe schmecken.

bergmanngruppe.de / Thomas Panzau

Zauberhafte Begegnungen für kleine Gäste

Ein Highlight im Dezember ist der traditionelle Nikolaus-Besuch am 6. Dezember, wenn ein fröhliches „Ho Ho Ho“ über den Platz schallt und kleine Überraschungen aus dem Sack purzeln. Ebenfalls fest im Programm: der Weihnachtsengel, der jeden Donnerstag (16:30-17:30) die Kinder mit Geschichten und Glanz in den Augen verzaubert.

Kleine Eppendorferinnen und Eppendorfer bis 12 Jahre können auch 2025 wieder von Freitag bis Sonntag die Zwergenhütte kostenlos nutzen, um Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes zu verkaufen. Anmeldung ab sofort bei Estrid Lindø (el@bergmanngruppe.de).

bergmanngruppe.de / Thomas Panzau

Gemeinsam Gutes tun

Das soziale Engagement bleibt ein Herzstück des Weihnachtsbummels: Am Charity Monday (8. Dezember) gehen Teile der Erlöse an wohltätige Zwecke im Stadtteil. Der Charity Monday unterstützt in diesem Jahr eine neue Aktion der zentralen Punschhütte, des Glühwurms: den Wunschbaum für Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen in der Nachbarschaft. Diese dürfen Wünsche äußern, die in Kugeln an einem Wunschbaum hängen und mit Hilfe von Besuchenden erfüllt werden sollen.

Weitere Programmpunkte und Informationen finden Sie unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de – und neu: erfahren Sie alles Aktuelle auch auf Instagram.

Öffnungszeiten Weihnachtsbummel Eppendorf 2025

20. November bis 30. Dezember 2025, (am 23., 24., 25. und 26. Dezember sowie am Totensonntag geschlossen)

Montag – Mittwoch 12:00 – 21:00 Uhr

Donnerstag – Freitag 12:00 – 22:00 Uhr

Samstag 11:00 – 22:00 Uhr

Sonntag 12:00 – 21:00 Uhr (am letzten Tag bis 18 Uhr)