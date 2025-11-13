20 Jahre Weihnachtsmarkt Osterstraße – Jubiläumsfest im Herzen von Eimsbüttel

Der beliebte Weihnachtsmarkt Osterstraße feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Zum 20. Mal verwandelt sich das Eimsbütteler Zentrum vom 13.11.-30.12. in eine stimmungsvolle Winterwelt. Aus diesem Anlass dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf besondere Aktionen und ein festliches Jubiläumsprogramm freuen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten am Heußweg, ist der Fanny-Mendelssohn-Platz endlich wieder von allen Seiten zugänglich – und wird für das Jubiläum besonders prachtvoll geschmückt. Der Platz erstrahlt in neuem Glanz: Illuminierte Weihnachtsbäume, frische Jubiläumsbanner und die eindrucksvoll geschmückte Plantane in der Mitte des Platzes schaffen eine festliche Atmosphäre. Überdimensionale Weihnachtskugeln und stimmungsvolle Beleuchtung machen den zentralen Baum zum strahlenden Mittelpunkt des Marktes.

Festliche Neuerungen und altbewährte Attraktionen

Trotz aller Neuerungen bleibt der Weihnachtsmarkt Osterstraße seinen Wurzeln treu. Die beliebten rot-weißen skandinavischen Verkaufshäuschen, das nostalgische Karussell, das prasselnde Feuer in der gemütlichen Scheune sowie zahlreiche überdachte Sitz- und Stehplätze sorgen auch in diesem Jahr für das vertraute und einladende Ambiente, das Besucherinnen und Besucher seit zwei Jahrzehnten schätzen.

Das Nostalgie-Karussell auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße darf auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Aktuelle Programmhinweise finden sich auf der Website des Marktes sowie auf den Social Media Kanälen Facebook: @weihnachtsmarkt.osterstrasse und Instagram: @weihnachtsmarkt_osterstrasse.

Anlässlich der besonderen NDR-Benefizaktion HAND IN HAND FÜR NORDDEUTSCHLAND öffnet der zentrale Glühweinstand, die Muggelbude, auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße auch am zweiten Weihnachtstag, den 26. Dezember 2025, seine Türen. Der gesamte Erlös des Tages wird an einen wohltätigen Zweck gespendet.

Weihnachtsmarkt Osterstraße vom 13.11.2025 bis 30.12.2025

Fanny-Mendelssohn-Platz, Hamburg Eimsbüttel

Montag – Mittwoch 12 – 21 Uhr, Donnerstag – Samstag 12 – 22 Uhr, Sonntag 12 – 20 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten am Totensonntag, 24. November: 16.00 – 20.00 Uhr

Ruhetage am 24. und 25. Dezember 2025