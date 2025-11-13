Lichterglanz auf dem Weihnachtsmarkt Barmbek: Der Ort für festlichen Weihnachtszauber

Der Weihnachtsmarkt Barmbek lädt in diesem Jahr vom 13. November bis einschließlich 30. Dezember auf der Piazzetta-Ralph-Giordano zum Verweilen ein.

Unter den glitzernden Lichtern sorgen die beiden Glühweinstände „Heiße Fuhle“ und „Kleine Fuhle“ für gemütliche Momente: Hier gibt es erlesene Glühweinspezialitäten direkt vom Winzer ebenso wie leckere alkoholfreie Heißgetränke. Abends wird die Musik hier gerne ein bisschen lauter gedreht, was für gute Stimmung sorgt.

Neben Crêpes und Bratwurst bringen die Holsteiner Caterjungs mit frisch gegrillten Köstlichkeiten aus Schleswig-Holstein kulinarische Vielfalt auf den Markt. Für Naschkatzen lockt der Süßwarenstand mit Zuckerwaren und heißen Äpfeln, während am Schmalzgebäck-Stand allerlei süße Leckereien warten.

Das nostalgische Karussell lässt Kinderaugen strahlen, ebenso wie das Puppentheater und Zauberer Salvatore Sabbatino. In Trudes Bastelstube können kleine und große Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen und individuelle Weihnachtsgeschenke gestalten.

Aktuelle Programmhinweise und Informationen finden sich auf den Social-Media-Kanälen des Weihnachtsmarktes:

Facebook @WeihnachtsmarktBarmbek

Instagram @weihnachtsmarkt_barmbek

Weihnachtsmarkt Barmbek vom 13.11.2025 bis 30.12.2025

Piazzetta-Ralph-Giordano, Hamburg Barmbek

Montag – Samstag 12 – 21 Uhr, Sonntag 12 – 20 Uhr

Geschlossen am 23.11.25 sowie am 24., 25. und 26.12.25