KJ Adventure World

Gewinnen Sie ein Event für bis zu zwölf Personen in der KJ Adventure World! Foto: KJ Adventure World

XXL-Event in der KJ Adventure World

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Die KJ Adventure World im Westfield Hamburg-Überseequartier ist Hamburgs neue Indoor-Attraktion für alle von sechs bis 99 Jahren. Auf über 2 000 m² erleben Teams in 25 interaktiven Adventure Rooms eine einzigartige Mischung aus Fun Arena, Jump House und Escape Room. Action, Köpfchen und Teamgeist stehen im Mittelpunkt – ideal für Schulklassen, Familien, Freundesgruppen und Firmen. Vier spannende Tracks und das Bistro JIMIS mit Elbblick machen jedes Abenteuer unvergesslich. Gewinnen Sie hier ein XXL-Event für bis zu 12 Personen: exklusiver Eventraum für 2,5 Sunden, Abenteuer und Spaß in einem der langen Tracks mit 64 Minuten Spielzeit und anschließendes Eventmenü für Ihr Team.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 56 diese Frage: Wo befindet sich die KJ Adventure World? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 11.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.

