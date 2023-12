Lassen Sie sich von Jason Derulo zum Tanzen bringen!

Die MOPO verlost 4×2 Tickets für das Hamburg-Konzert am 17. März 2024

Jason Derulo kommt im Rahmen seiner „Nu King World Tour“ im März 2024 nach Hamburg. Der 15-fach mit Platin ausgezeichnete Künstler wird die Barclays Arena in einen großen Dancefloor verwandeln und Sie können dabei sein! Gemeinsam mit Neuland Concerts verlosen wir heute 4×2 Tickets der Kategorie 1. Zudem gibt es einen Gesamtpreis, der am Ende unseres Gewinnspiels vergeben wird: einen Besuch mit der ganzen Familie auf dem Winterspektakel.

Bei dem US-amerikanischen R&B/Popsänger darf sich das Publikum auf eine spektakuläre Live-Show, ein energie-geladenes Hit-Feuerwerk und heiße Dancemoves freuen. Seit seinem Durchbruch mit der allein in den USA 5-fach Platin-ausgezeichneten Single „Whatcha Say“ (Gold in DE) in 2009 hat der preisgekrönte Singer-Songwriter Jason Derulo weltweit mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft, über 18,2 Milliarden Streams generiert und sich eine gewaltige Social-Media-Fangemeinde von über 117 Millionen Followern quer über allen Plattformen aufgebaut.

Mittlerweile ist Jason Derulo einer der größten Superstars der TikTok-Sphäre: Mit mehr als 58,2 Mio. Followern ist Derulo der viertmeistgefolgte männliche Künstler auf der Video-Sharing-Plattform, geschlechterübergreifend hat er den weltweit elfterfolgreichsten Account.

Jason Derulo arbeitet derzeit an seinem mit Spannung erwarteten fünften Album, das zugleich sein erstes bei Atlantic Records sein wird. Einen ersten Vorgeschmack geben die im Februar veröffentlichte Single „Saturday/Sunday“ mit David Guetta, sowie die neuen Songs „Glad U Came“ und „Hands On Me“ feat. Meghan Trainor.

Rufen Sie an, beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und seien Sie mit etwas Glück dabei, wenn Jason Derulo am 17. März 2024 die Barclays Arena zum Kochen bringt!

Gewinnspielfrage: In welchem Jahr gelang Jason Derulo der Durchbruch?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 01.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb