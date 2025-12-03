Jetzt Tickets für Holiday on Ice gewinnen!

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Die erfolgreichste Eisshow der Welt kehrt zurück – und Sie können live dabei sein! In CINEMA OF DREAMS verschmelzen atemberaubende Eiskunstlauf-Performances, spektakuläre Kostüme und große Emotionen zu einer faszinierenden Hommage an die Magie des Films.

Holiday on Ice präsentiert mit CINEMA OF DREAMS eine spektakuläre Hommage an die Magie des Films – vom 06. bis 08. Februar 2026 in der Barclays Arena Hamburg. Die Show verbindet atemberaubende Eisakrobatik, beeindruckende Filmgenres, opulente Kostüme und modernste Effekte zu einer cineastischen Traumwelt auf dem Eis. Am 06. Februar sorgt Max Giesinger zusätzlich für besondere musikalische Momente.

Hier gibt es 3×2 Tickets für die Preiskategorie PK1 der brandneuen Show von Holiday on Ice zu gewinnen! Der Tag ist frei wählbar.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 26 diese Frage: Welcher Star tritt am 6. Februar bei Cinema of Dreams auf? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 11.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.