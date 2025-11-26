Jetzt mitmachen und DOM-Erlebnisse gewinnen!

Die Adventszeit steht vor der Tür, und damit startet auch das MOPO Weihnachtsgewinnspiel wieder. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Eine Ausnahme bildet allerdings dieses Gewinnspiel. Da der Hamburger DOM bereits am 7.12. endet, haben wir hier den Teilnahmeschluss auf den 30.11. gelegt. Schließlich sollen Sie Ihren Gewinn ja noch auf dem DOM einlösen. Denn dafür benötigen Sie Zeit!

Darum geht’s:

Der Winterdom verlost 2 x 1 Freikartenheft im Wert von jeweils über 200 Euro – Ihr Ticket für Nervenkitzel, Action und Familienspaß bis zum 7.12.! Freuen Sie sich auf mehr als 50 Fahrgeschäfte: spektakuläre Thrill-Rides, rasante Achterbahnen und gemütliche Rundfahrten. In diesem Jahr zum Beispiel mit zwei Weltpremieren: Die neue Geisterbahn „Diablos Residenz“ begeistert die mit drei Etagen und 35 individuellen Effekten. Tagsüber familienfreundlich und abends mit Live-Erschreckern. Ebenfalls neu ist das „Tiki Taki XXL“, eine farbenfrohe Riesenschaukel. Auch kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei: gebrannte Mandeln, herzhafte Leckereien & süße DOM-Klassiker.

Nicht verpassen: die Nikolausaktion am 6. und 7.12. und das große Feuerwerk am 7.12. um 22.30 Uhr. Öffnungszeiten: Mo-Do 15-23 Uhr | Fr+Sa 15-24 Uhr | So 14-23 Uhr.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 26 diese Frage: Wie heißt die neue Geisterbahn auf dem DOM? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 30.11.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.