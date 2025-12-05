Ihre Chance auf den ganz großen LOTTO-Gewinn

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

LOTTO Hamburg sorgt für Spannung zur Weihnachtszeit! Diesmal mit einem Gewinn für Deutschlands beliebteste Lotterie: LOTTO 6aus49. Zu gewinnen gibt es einen besonders wertvollen Spielschein im Vollsystem 11. Damit steigen Ihre Chancen um ein Vielfaches! Und natürlich inklusive Spiel77 und SUPER6.

Der Spielschein gilt für die Ziehung am 20.12.2025, und hat einen regulären Wert von 558,85 € – hier gibt es ihn exklusiv zu gewinnen.

LOTTO Hamburg und die Hamburger Morgenpost wünschen viel Glück!

Teilnahme ab 18 • Spielen kann süchtig machen • Hilfe unter check-dein-spiel.de Whitelisted/GlüStV 2021

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 29 diese Frage: Für welche Ziehung gilt der Spielschein? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 11.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH.