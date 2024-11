CAVALLUNA kehrt zurück nach Hamburg und verzaubert das Publikum am 4. und 5. Januar 2025 mit einer atemberaubenden Show, die die schönsten Schaubilder aus den letzten Jahren auf ganz neue Weise interpretiert und mit spektakulären neuen Szenen verwebt.

„CAVALLUNA – Grand Moments“ ist ein Feuerwerk der Emotionen, das Groß und Klein fasziniert und zum Staunen bringt. Rund 60 Pferde begeistern gemeinsam mit einer hochkarätigen Tanzkompanie das Publikum, unterstützt von emotionaler Musik und beeindruckenden Effekten. Erleben Sie eine Reise durch schillernde Showwelten und große Momente. Informationen und Tickets unter www.cavalluna.com.

Heute können Sie 2×4 Tickets für die beliebte Pferdeshow gewinnen. Die MOPO wünscht viel Erfolg!

Gewinnspielfrage: Wie viele Pferde gibt es in der Show?

