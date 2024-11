5 Gutscheine für das Stadtzentrum Schenefeld zu gewinnen

Zauberhafte Vorweihnachtsstimmung im Stadtzentrum Schenefeld

Das Stadtzentrum Schenefeld lädt zur Vorweihnachtszeit ein, die mit leuchtenden Dekorationen, winterlichen Düften und einem vielfältigen Programm die ganze Familie begeistert. Highlight ist der größte Center-Weihnachtsbaum Norddeutschlands: Seit dem 25. November erstrahlt er mit 30.000 LED-Lichtern und sorgt auf dem Marktplatz für festliche Atmosphäre.

Abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein

Jeden Adventssamstag können Kinder in der Ideenwerkstatt kreativ werden. Das Kindertheater „Alle Jahre wieder – zwei Rentiere singen Weihnachtslieder“ am 20. Dezember um 16 Uhr ist ein besonderes Highlight. Am Nikolaustag (6.12.) können Kinder den prall gefüllten Stiefel abholen, den sie am Tag zuvor abgegeben haben. Für musikalische Unterhaltung sorgt Sängerin Tonia am 21. Dezember.

Genuss und besondere Services

Weihnachtliche Leckereien wie Schmalzgebäck, heißer Kakao und Glühwein sowie ein Karussell sorgen für festliche Stimmung. Ab dem 20. Dezember gibt es einen kostenlosen Geschenk-Einpackservice.

Der Wünschebaum – Freude schenken

Mit dem traditionellen Wünschebaum können Besucher bedürftigen Kindern eine Freude bereiten, indem sie Wunschkarten pflücken und Geschenke besorgen.

Alle Infos und Termine unter www.stadtzentrum-schenefeld.de/x-mas24.

Sie möchten sich vom vorweihnachtlichen Glanz im Stadtzentrum Schenefeld verzaubern lassen und Geschenke für Ihre Lieben shoppen?

Gewinnspielfrage: Wie hoch ist der Weihnachtsbaum im „Staddi“?

