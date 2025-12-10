Gönnen Sie sich 60 Minuten Paar-Floating

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Floating bedeutet, auf der Oberfläche einer nahezu gesättigten Lösung aus Wasser und Salz zu schweben, ähnlich wie im Toten Meer. Beim Floaten ist Ihr Bewusstsein von allen Sinneswahrnehmungen entlastet. Keine Schwerkraft, kein Raumempfinden, keine Geräusche, keine visuellen Einflüsse, keine Temperaturschwankungen. Gedanken entschwinden und es entsteht neuer Raum für Kreativität und Selbsterfahrung. Körper und Geist entspannen sich vollkommen.

Erleben Sie diese einzigartige Erfahrung der Schwerelosigkeit für zwei. Gewinnen Sie einen von vier Gutscheinen für Paar-Floaten bei float HafenCity, float Rotherbaum oder float Neustadt.

Die Gutscheine sind gültig bis zum 31.12.2028.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 31 diese Frage: Für wie viele Standorte gilt der Floating-Gutschein? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 18.12.25, 24 Uhr.

