Gewinnen Sie Tickets für CAVALLUNA!

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

CAVALLUNA präsentiert eine spektakuläre neue Show, die mit 56 edlen Pferden begeistert und das Publikum in geheimnisvolle Welten eintauchen lässt. Erzählt wird die Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters gerät. Um ihre Magie zurückzuerlangen, muss sie nicht nur gegen die dunklen Mächte, sondern auch gegen ihre inneren Zweifel kämpfen. „CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“ beeindruckt mit waghalsigem Trickreiten, tief berührenden Freiheitsdressuren und raffinierten Tanzchoreografien. Informationen und Tickets unter www.cavalluna.com.

Zu gewinnen sind zweimal vier Tickets (Familienticket) für „CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“ am 11.01.26 um 17.30 Uhr in der Barclays Arena.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 30 diese Frage: Wie heißt die Protagonistin der Aufführung? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 11.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.