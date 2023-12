Gewinnen Sie heute einen Fondue-Abend für Zwei

Die MOPO verlost fünf Mal einen Abend für Zwei im BeachClub StrandPauli

Gewinnen Sie heute einen gemütlichen Abend zu zweit bei exquisitem Fondue und einer Flasche Hauswein im BeachClub StrandPauli. Zudem gibt es auch in diesem Jahr noch einen Gesamtpreis, der am Ende vergeben wird, nämlich einen Besuch mit der ganzen Familie auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn.

Gewinnen Sie eines von fünf exquisiten Fondues für zwei Personen im Wert von ca. 110 Euro! Hierbei können Sie zwischen den Fondue-Varianten Fleisch, Fisch, Käse oder vegan wählen. Inklusive sind fünf hausgemachte Salate, fünf leckere Dip-Soßen, sowie Wasser-Begleitung und eine Flasche original StrandPauli-Wein. Denn, ja, Sie haben richtig gelesen! Der chillige BeachClub neben den St.-Pauli-Landungsbrücken hat auch im Winter geöffnet! Von November bis März können Sie hier mit Bratwurst, Grünkohl oder Kaiserschmarrn in der Hand durch den beleuchteten Winterwald am Strand schlendern und dabei hausgemachten Glühwein und spezielle Wintercocktails schlürfen.

Oder Sie setzen sich hinein, ins panoramaverglaste und kuschelig beheizte Restaurant namens „Hacienda“ und lassen sich ein Fondue der Extraklasse schmecken. Auch die à la carte-Wünsche werden gerne erfüllt. Für Privat- und Firmenfeiern können Sie zudem eine echt bayerisch-alpine Ski-Hütte mieten! Direkt am Strand, direkt an der Elbe!

Ob also draußen, auf dem StrandPauli-Wintermarkt – am gemütlichen Lagerfeuer in Decken gehüllt –, oder etwas edler und gediegener drinnen, in den geschlossenen Räumen der Hacienda: genießen Sie den BeachClub StrandPauli auch im Winter! Bester Blick auf Elbe und Hafen immer inklusive. Aktuelle Öffnungszeiten auf www.strandpauli.de

Gewinnspielfrage: Wie heißt das Restaurant von StrandPauli?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 01.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH.