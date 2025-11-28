Gewinnen Sie fünf Gutscheine für tolle Wohnideen

Die Adventszeit beginnt, und damit startet auch das MOPO Weihnachtsgewinnspiel wieder. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Bei den Schaumstoffschwestern bekommt man individuell angefertigte Schaumstoffprodukte aller Art. Ob Sofort-Zuschnitte und Matratzen, Boots- und Wohnwagenpolster bis hin zu Sofas und Sitzmöbeln aus eigener Produktion – es gibt quasi nichts was die patenten Schwestern nicht aus Schaumstoff zaubern können. Besonders beliebt sind die SCHAUMSTOFF LÜBKE Wohnlandschaften, wie das 6-teilige Q-System (Foto). Es ist variabel, zeitlos und sehr langlebig – was besonders Familien zu schätzen wissen. Und als Weihnachtsgeschenk sind die Kinderspielpolster, die es in vielen Farben und Mustern gibt, immer eine tolle Wahl. Gewinnen Sie hier einen von fünf 100-Euro-Gutscheinen für das Sortiment der Schaumstoffschwestern!

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 31 diese Frage: Wie heißt die 6-teilige Wohnlandschaft von Schaumstoff Lübke? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 04.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.