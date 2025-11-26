Gewinnen Sie Familienpakete für das Winterspektakel!

Die Adventszeit steht vor der Tür, und damit startet auch das MOPO Weihnachtsgewinnspiel wieder. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Das Winterspektakel an der Bahrenfelder Trabrennbahn kehrt vom 18. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 zurück und präsentiert mit RELOADED eine energiegeladene, 70-minütige Show voller Artistik, Musik und Lichtkunst. Unter der Regie von Björn Breckheimer verschmelzen Technik, Performance und visuelle Effekte zu einem Winter-Upgrade, das den Alltag vergessen lässt.

Internationale und mehrfach preisgekrönte Künstler:innen zeigen ihre unterschiedlichen Darbietungen: Von luftigen Trapez- und kraftvollen Artsitikperformances bis hin zu dynamischer Jonglage. Ergänzt wird das Ensemble durch einen BMX-Weltmeister, der mit rasanten Tricks und feinster Kontrolle neue Impulse setzt. Die eigens für das Winterspektakel entwickelte Lasershow verstärkt die Atmosphäre mit eindrucksvollen visuellen Effekten, während die Showband Funky Tunes die Inszenierung musikalisch begleitet. Clown Muzzarela sorgt mit frechem Humor für den unerwarteten Reset-Moment – unmittelbar, aufgeladen, 100 % RELOADED.

Abseits der Show öffnet sich eine weitläufige Indoorwelt aus vier beheizten Zelten. Der Food Court bietet eine große Auswahl von Streetfood bis Fine Dining. Die Schiffsbar, Feuerstellen und stimmungsvolle Winterbeleuchtung schaffen ein besonderes Ambiente. Auf dem nostalgischen Jahrmarkt warten rund 30 Attraktionen, von großen Fahrgeschäften bis hin zu liebevoll gestalteten Spielbuden. Das Kinderparadies lädt mit kreativen und spielerischen Angeboten ein.

Das Winterspektakel bietet damit ein einzigartiges, wetterunabhängiges Winterevent für alle Altersklassen – mitten in Hamburg.

Hier können Sie eines von zwei Familienpaketen (für zwei Erwachsene und zwei Kinder) im Wert von jeweils mehr als 260 Euro für das Winterspektakel am 2. Januar 2026 um 15 Uhr gewinnen.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 29 diese Frage: Wie heißt die Showband des Winterspektakels? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 04.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.