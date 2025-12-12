Exklusive Follow-me-Touren am Hamburg Airport

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Trauen Sie sich hinter die Kulissen! Die Erlebnistouren am Hamburg Airport holen Sie direkt aufs Rollfeld – dorthin, wo’s spannend, energiegeladen und richtig beeindruckend wird. Besonders die Follow-Me-Tour hat‘s in sich: Mitten zwischen startenden Jets spüren Sie die Power des Flughafens live. Während das gelb-schwarze Follow-Me-Fahrzeug über das Vorfeld gleitet, öffnet sich eine Welt voller Staunen: hautnah an riesigen Jets, mittendrin im Rhythmus des Flughafens. Perfekt für alle, die mehr wollen als nur am Gate zu warten. Gewinnen Sie eine von zwei exklusiven Follow-Me-Touren mit Besichtigung der Werkfeuerwehr ab 10 Jahren, für maximal 5 Personen.

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 56 diese Frage: Welche Farbe hat das Follow-Me-Fahrzeug? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 18.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.