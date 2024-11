Designer Outlet Soltau: Zwei 250-Euro-Gutscheine

Entdecken Sie das einzigartige Shopping-Erlebnis im Designer Outlet Soltau! In idyllischen Fachwerkhäusern mit Reetdächern erwarten Sie über 80 Fashion- und Lifestyle-Marken wie Tommy Hilfiger, Guess und Marc O’Polo – mit Rabatten von 30-70 % das ganze Jahr über.

Tauchen Sie ein in die besondere Atmosphäre, gönnen Sie sich eine Pause in den gemütlichen Restaurants und Cafés und profitieren Sie von exklusiven Angeboten. Und das Beste: Parken ist hier kostenlos – ein wahres Shopping-Paradies unter freiem Himmel!

Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen: Gewinnen Sie einen von zwei 250-Euro-Shopping-Gutscheinen für das Designer Outlet Soltau.

Gewinnspielfrage: Wie viele Marken führt das Designer Outlet?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 57 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 05.12.24, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.