5 Einkaufsgutscheine für Weihnachtsgeschenke

Die Adventszeit hat begonnen, und damit ist es auch wieder Zeit für das MOPO Weihnachtsgewinnspiel. Auch in diesem Jahr präsentieren wir wöchentlich mehrere weihnachtliche Gewinnspiele gleichzeitig. Bis zum Tag vor dem Erscheinen der nächsten MOPO können Sie mitmachen. Die glücklichen Gewinner werden von uns in der darauffolgenden Woche benachrichtigt.

Darum geht’s:

Im STADDI wird die Adventszeit zum Erlebnis: Vom 24.11.–24.12. erwarten Besucher funkelnde Atmosphäre, kreatives Basteln, kostenfreies Geschenkverpacken im Schleifenzauber und besondere Aktionen. Mit Workshops wie Kranzbinden, Kinder-Theater und – schminken und Live-Musik von Tonia & Band kommt Weihnachtsstimmung auf. Plus: Shopping-Gutschein als Geschenkidee und stressfreies Parken mit 1 Stunde gratis. Frohe Weihnachten im STADDI! Alle Infos auf STADDI.center.

Sie möchten selbst die vorweihnachtliche Stimmung im Stadtzentrum Schenefeld erleben? Und Weihnachtsgeschenke brauchen Sie auch noch? Dann gewinnen Sie hier einen von fünf Einkaufsgutscheinen im Wert von je 100 Euro! Einfach unsere Gewinnspielfrage beantworten und mit ein bisschen Glück im STADDI Geschenke shoppen!

So machen Sie mit:

Beantworten Sie unter 01378-22 05 26 diese Frage: Von wem kommt in diesem Advent die Live-Musik im STADDI? Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 18.12.25, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier. Eine SMS bzw. ein Anruf kostet 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend.