Bei Gewitter in Elmshorn: Blitz schlägt in Haus ein – Großbrand!

Elmshorn -

Schock für die Bewohner eines Einfamilienhauses am Wischhof: Ein Blitz schlug am späten Sonntagabend in ihr Haus ein und setzte den kompletten Dachstuhl in Brand.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf um kurz nach 23.30 Uhr ein: Nach einem Blitzschlag brannte der Dachstuhl des Hauses lichterloh. Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Brandort aus.

Mit schwerem Atemschutzgerät rückten die Retter im Inneren des Hauses vor, um den Brandherd zu finden. Gleichzeitig löschten die Kollegen von außen die züngelnden Flammen. Die Feuerwehrleute hatten den Brand so schnell unter Kontrolle. Nach etwa einer Stunde konnte er gelöscht werden.



Die Bewohner des Hauses hatten sich glücklicherweise rechtzeitig selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 62 Einsatzkräften vor Ort.