Rassistische Beleidigung live im TV? Riesen-Wirbel um ZDF-Kommentator Béla Réthy

„Noch so ein N“. Viele Fernsehzuschauer wollen bei der WM-Partie zwischen Serbien und der Schweiz diesen Satz von ZDF-Kommentator Béla Réthy gehört haben. Der Sender aber verteidigte sich und wies die Vorwürfe zurück. In den sozialen Medien steht Réthy, dem das „N-Wort“ herausgerutscht sein soll, jedoch bereits heftig in der Kritik. Es wäre nicht sein erster verbaler Ausrutscher.

Beim Spiel der Serben gegen die Schweiz (2:3) soll Kommentator Béla Réthy, als er über den Wechsel von Breel Embolo – Torschütze zum 2:2 – von Borussia Mönchengladbach zur AS Monaco sprach, die Worte „Noch so ein N“ gesagt haben. Das jedenfalls war für viele im ersten Moment zu hören gewesen.

WM: Béla Réthy soll rassistisch über Breel Embolo gesprochen haben

Das ZDF wehrte diese Vorwürfe ab und erklärte, er habe „in Monaco ist es noch sonniger“ gesagt. Und beteuert: „Ein anderes Wort ist in dem Zusammenhang nicht gefallen“. Nutzer sozialer Netzwerke sind dennoch empört. So schreibt ein User: „Ich lasse mich nicht von euch auf den Arm nehmen. (…) 8 Grad momentan in Monaco und ihr redet von ’sonniger‘.“

Béla Réthy hat beim Spiel Serbien gegen die Schweiz über Breel Embolo gesprochen. Dieser ist von Borussia Mönchengladbach zur AS Monaco gewechselt, wo es "noch sonniger" ist. Eine anderes Wort ist in dem Zusammenhang aber nicht gefallen. — ZDF sportstudio (@sportstudio) December 2, 2022

Es ist nicht das erste Mal, dass Réthy wegen eines vermeintlichen verbalen Ausrutschers in der Kritik steht. So bezeichnete er einst den Videoschiedsrichter als „Rottenführer“ – ein von Nazis geprägter Begriff als Dienstgrad innerhalb der Schutzstaffel (SS).

Mutmaßlich werden sich das ZDF und Béla Réthy intern noch mit dem Vorfall auseinandersetzen müssen. Ob es Konsequenzen geben könnte, ist derzeit noch unklar.