Es war mehr als eindrucksvoll, was die Hamburg Towers in Heidelberg aufs Parkett brachten. Nicht nur der 26:3-Lauf im ersten Viertel, sondern auch die Abgeklärtheit im weiteren Verlauf des 100:76-Sieges ließen die Herzen der Towers-Fans höher schlagen.

Denn da war sie wieder, die Coolness, die den Türmen in den vergangen Wochen so oft abhanden gekommen ist. Bereits am Donnerstag beim 89:85-Erfolg in Chemnitz demonstrierten die Wilhelmsburger eine schon verloren geglaubte Stärke.

Towers vor BBL-Showdown um Playoffs gegen Crailsheim

Bei den Sachsen ließen sie sich von einem langen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In Heidelberg wehrten die Hanseaten jeden Comeback-Versuch der Gastgeber humorlos ab. „Wir sind mit dem richtigen Fokus und der richtigen Mentalität gestartet“, befand Coach Pedro Calles. Die Towers agierten deutlich reifer als der Aufsteiger. Doch reicht diese Reife für die Playoffs?

MOPO

Fest steht: Dank der beiden Siege kehrten die Türme mit einer deutlich komfortableren Situation zurück in die Hansestadt. Am Freitag (20.30 Uhr) müssen die Towers ihre Form jedoch erst einmal bestätigen. Dann kommt es in einem laut Lukas Meisner „ganz, ganz wichtigen Spiel“ zum Showdown gegen den Tabellenneunten Crailsheim. Auch Meisner – mit 20 Punkten bester Werfer in Heidelberg – wird dann erneut seine Abgezocktheit unter Beweis stellen müssen.