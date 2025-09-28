Vor Eurocup-Spiel gegen israelisches Team: Towers geben dringenden Fan-Hinweis

Wenn die Veolia Towers Hamburg am kommenden Dienstag (30. September, 19.30 Uhr) in der Inselpark Arena ihr erstes Spiel im Eurocup gegen Hapoel Jerusalem bestreiten, gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Fans müssen sich auf einige Einschränkungen einstellen – und sollten vor allem eines tun: frühzeitig kommen!

Wegen der angespannten Sicherheitslage infolge des anhaltenden Nahost-Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern haben die Behörden für die Partie gegen das israelische Team deutlich strengere Maßnahmen angeordnet. So ist die Mitnahme von Taschen jeglicher Größe untersagt – ganz gleich, ob groß oder klein. Wer dennoch etwas dabei hat, kann es an der Geschäftsstelle der Towers am Kurt-Emmerich-Platz 2 (neben Domino’s) abgeben.

Kein Raucherbereich, kein Wiedereinlass

Außerdem werden an allen Eingängen verstärkte Personenkontrollen durchgeführt. Dadurch kann es beim Einlass zu längeren Wartezeiten kommen. Die Halle öffnet bereits um 18.30 Uhr – die Towers raten ihren Fans dringend, frühzeitig anzureisen.

Auch sonst gelten beim Eurocup-Auftakt verschärfte Regeln: Für diesen internationalen Spieltag gibt es an der Inselpark Arena keinen Raucherbereich. Zudem ist ein Wiedereintritt nach dem Verlassen der Halle nicht mehr möglich.(fa)