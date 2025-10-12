„Ich höre jede Menge Musik, eigentlich 24/7“, sagt Leonard Thorpe, der bei den Veolia Towers Hamburg nicht nur Guard, sondern auch Kabinen-DJ ist. Als solcher stellt er seinen Kollegen die neuesten R’n’B-Tracks vor, spielt aber auch gerne Hip-Hop. Die meisten Towers nennen Rap-Songs, wenn sie nach ihrem Lieblingslied gefragt werden. Die MOPO kennt die Playlist aus der Towers-Kabine.



