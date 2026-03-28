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Justus Hollatz bei einem Basketball-Spiel mit dem FC Bayern München

Justus Hollatz kommt im Schnitt auf knapp 20 Einsatzminuten für die Bayern. Foto: picture alliance / Christina Pahnke / sampics

paid„Unsere Amis werden denken …“: Weltmeister Hollatz über seine Rückkehr nach Hamburg

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Das Spiel zwischen den Veolia Towers Hamburg und dem FC Bayern München in der Barclays Arena ist nicht nur in Hamburg ein Highlight. Für einen Münchner ist die Partie auf eine doppelte Art besonders. Justus Hollatz ist gebürtiger Hamburger und wurde bei den Towers groß. Mittlerweile ist das einstige Aushängeschild der Türme Welt- und Europameister. Er spielt beim amtierenden Meister in München. Als die MOPO Hollatz spricht, befindet er sich am Flughafen in Litauen. Es ist der Morgen nach der Euroleague-Niederlage gegen Zalgiris Kaunas.

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