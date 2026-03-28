Das Spiel zwischen den Veolia Towers Hamburg und dem FC Bayern München in der Barclays Arena ist nicht nur in Hamburg ein Highlight. Für einen Münchner ist die Partie auf eine doppelte Art besonders. Justus Hollatz ist gebürtiger Hamburger und wurde bei den Towers groß. Mittlerweile ist das einstige Aushängeschild der Türme Welt- und Europameister. Er spielt beim amtierenden Meister in München. Als die MOPO Hollatz spricht, befindet er sich am Flughafen in Litauen. Es ist der Morgen nach der Euroleague-Niederlage gegen Zalgiris Kaunas.



