Der Eurocup pausiert in dieser Woche, doch das heißt längst nicht, dass die Hamburg Towers nicht reisen müssen. Der Türme-Trip quer durch Deutschland begann schon am Mittwoch. Das Ziel: Chemnitz.

An diesen Ort werden die Wilhelmsburger beste Erinnerungen haben. Dort feierten die Hanseaten im April 2019 ihren Bundesliga-Aufstieg nach einem dramatischen Spiel (78:72). Von dieser Mannschaft trägt jedoch nur noch Justus Hollatz das Towers-Trikot. „Die Teams haben sich verändert, es gibt so viele neue Spieler“, sagte der Youngster. Zudem konnten die Türme keines der bisherigen drei BBL-Spiele gegen die Sachsen gewinnen. Die Vorzeichen haben sich geändert.

BBL: Towers vor zwei Auswärtsspielen in drei Tagen

Die Niners stehen derweil in der Tabelle auf Platz sechs vor den Hamburgern. Ein schlechtes Omen? Bisher konnten die Towers nur zwei von elf Partien gegen die Top-Acht der Liga gewinnen. Für eine Playoff-Teilnahme müssen die Türme ihr Topteam-Trauma überwinden.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es dann einen Tag nach dem Chemnitz-Spiel. Am Freitag reisen die Türme bereits weiter nach Heidelberg, ehe es am Sonntag wieder ins heimische Wilhelmsburg zurückgeht. Rund 1500 Kilometer in fünf Tagen wird der Towers-Teambus dann abgespult haben. Coach Pedro Calles weiß: „Uns steht ein straffes Programm bevor.“