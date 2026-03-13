Keiner hat für die Veolia Towers Hamburg so oft gespielt wie er. Von 2016 bis 2022 lief Osaro Rich bereits für die Türme und den Kooperationspartner SC Rist Wedel auf. Nach kurzen Zwischenstopps in Bayreuth und Göttingen kehrte der gebürtige Lübecker 2024 wieder nach Wilhelmsburg zurück. Kein Wunder also, dass der 27-jährige „Verteidigungs-Minister“ bei den Anhängern einen besonderen Status besitzt. Gegenüber der MOPO verriet der Fan-Liebling im Lieblings-Check, wofür er außerhalb des Feldes so schwärmt.



