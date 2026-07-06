Nach zwei Jahren ist Schluss: Die Veolia Towers Hamburg verlängern den auslaufenden Vertrag von Kapitän Benedikt Turudic nicht. Der 29-Jährige war emotionaler Anführer des Teams – sportlich blieb seine Rolle aber überschaubar.

Er war Kapitän, Führungsspieler und emotionaler Anker in der Kabine – nun endet die Zeit von Benedikt Turudic bei den Veolia Towers Hamburg. Nach zwei gemeinsamen Spielzeiten wird der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert.

Turudic war im Sommer 2024 nach Hamburg gewechselt und kam seitdem auf insgesamt 76 Pflichtspiele für die Towers. Vor allem abseits des Feldes nahm der 2,07 Meter große Big Man eine wichtige Rolle ein: als verlässliche Stimme im Team, als Ansprechpartner in schwierigen Phasen – und als Spieler, der sich konsequent in den Dienst der Mannschaft stellte.

Benedikt Turudic absolvierte 48 Spiele in der abgelaufenen Saison

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Sportlich konnte Turudic in Hamburg zudem etwas erreichen, das ihm zuvor lange verwehrt geblieben war: eine nahezu verletzungsfreie Saison. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der in Gießen geborene Deutsch-Kroate 48 Einsätze in Bundesliga, Pokal und internationalem Wettbewerb. So viele Spiele hatte er zuletzt 2018/19 bestritten, damals noch mit Doppellizenz.

Im Schnitt kam Turudic wettbewerbsübergreifend auf 4,0 Punkte und 1,6 Rebounds pro Partie. Seine Bedeutung für die Mannschaft ließ sich allerdings nur bedingt an Statistiken ablesen. Der frühere Profi aus Weißenfels, Braunschweig und Bonn entwickelte sich in Hamburg zum Kapitän und emotionalen Anführer.

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Die Towers bedanken sich bei Turudic „für seinen hingebungsvollen Einsatz auf und abseits des Parketts“ und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute. Für Hamburg geht damit nach zwei intensiven Jahren die gemeinsame Reise mit „Bene“ zu Ende. (mp)