Towers reagieren auf schwachen Saisonstart und holen einen Pokal-Helden

Nach nur wenigen Wochen verlässt Martin Breunig den französischen Erstligisten SLUC Nancy und kehrt in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück. Der Center wechselt im Anschluss an das Spiel gegen SIG Straßburg (1. November) zu den Veolia Towers Hamburg, das gaben beide am Transfer beteiligten Klubs am Freitag bekannt.

Breunig, der den Syntainics MBC in der vergangenen Saison beim Top Four um den BBL-Pokal in eigener Halle ins Endspiel geführt und danach mit dem Klub den Titel gewonnen hatte, sei ein „Impact-Spieler”, sagte Towers-Trainer Benka Barloschky: „Wir haben nach Erfahrung und Physis gesucht, um uns auf den großen Positionen zu verstärken und tiefer zu sein.”

Breunig (33) war in der BBL vor seinem Engagement in Weißenfels für Ludwigsburg, Bonn und Oldenburg aufgelaufen. Hamburg ist schwach in die Saison gestartet und nach vier Spielen sieglos letzter. (sid/fwe)