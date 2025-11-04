Towers reagieren auf Krise und schmeißen einen Spieler raus

Die Veolia Towers Hamburg haben auf die sportliche Talfahrt reagiert und den Amerikaner Eric Reed Jr. vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Der 25-Jährige kann sich damit einen neuen Verein suchen. Reed war erst im Sommer vom belgischen Club Kortrijk Spurs in die Hansestadt gewechselt und absolvierte insgesamt elf Partien für den noch sieglosen Tabellenletzten.

„Wir haben festgestellt, dass Eric leider nicht den Impact auf unser Spiel hat, wie wir es uns vor der Saison vorgestellt haben“, begründete Hamburgs Geschäftsführer Marvin Willoughby die Entscheidung. „Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf wollen wir uns auf seiner Position etwas anders aufstellen, sodass ein vorzeitiges Vertragsende für beide Seiten die beste Lösung ist.“

Die Towers haben in dieser Saison bisher jedes Spiel verloren, schieden aus dem Pokal aus, sind sowohl in der BBL als auch im Eurocup letzter der Tabelle und präsentieren sich vor allem defensiv immer wieder viel zu anfällig. (dpa)