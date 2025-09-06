Towers entfachen Vorfreude! Dominanz im Oldenburg-Test macht Hoffnung

Season Opener in Wilhelmsburg gelungen! Zum Ende der Sommerpause testeten die Veolia Towers Hamburg zum ersten Mal vor heimischem Publikum und präsentierten ihren Fans gegen die EWE Baskets Oldenburg am frühen Samstagabend das neu zusammengesetzte Team mit einem 98:80-Sieg. Ein Ergebnis, das in Hamburg Vorfreude auf den bevorstehenden BBL-Auftakt entfacht.

2581 Zuschauende zog es trotz besten Wetters in die Inselpark Arena zum einzigen öffentlichen Testspiel der Towers. Es erwartete sie eine von Beginn an hitzige Partie, in der die Heimmannschaft die ersten Punkte des Spiels für sich verbuchen konnte. Ein erster mentaler Erfolg. Doch die Gäste aus Oldenburg ließen keineswegs auf sich warten – waren sofort griffig; zeigten, weshalb sie die vergangene Saison vier Plätze vor den Hamburgern beendet hatten.

Überraschende Towers-Überlegenheit in der ersten Hälfte

Viel Aussagekraft hatte die Vorjahres-Tabellenkonstellation trotzdem nicht mehr. Während die Leistung im ersten Viertel noch ausgeglichen war, legten die Hamburger nach der Pause richtig einen drauf. Gerade offensiv glänzten die Gastgeber mit hoher Effizienz, verwandelten viele Dreier, sammelten Selbstbewusstsein. Das spiegelte sich auch im Ergebnis wider: Mit einer 53:40-Führung im Rücken gingen sie in die Halbzeitpause.

Dominanz auch nach Wiederbeginn

Nach dem Wiederbeginn ging es ebenso dominant weiter. Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, da hatten die Towers ihren Abstand auf ganze 23 Punkte ausgebaut. Die EWE Baskets wussten sich nur mit einer Auszeit zu helfen, um vielleicht doch noch einmal zurückzufinden in diesen Test. Aber die Hamburger hatten nun richtig Fahrt aufgenommen, getragen von der Atmosphäre der Halle – für die Neuzugänge ein Vorgeschmack auf die Unterstützung ihrer Heimfans. „Es war großartig! Das Publikum ist etwas, was mich besonders anspornt“, erklärte Eric Reed Jr., der mit 34 Punkten ein starkes Spiel machte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Neuer“ Spieler beim HSV: Hat er es unter Polzin weiter schwer?

In der vergangenen Saison war es für die Towers keine Seltenheit, selbst hohe Führungen noch einmal aus der Hand zu geben. Doch dieses neue Team will aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Die Enttäuschung, es nicht in die Play-Ins geschafft zu haben, soll in Vergessenheit geraten. Neue Saison, neue Möglichkeiten! Der Sieg gegen Oldenburg bot einen ersten Ausblick auf das Potenzial dieser neuen Mannschaft. Auch Trainer Benka Barloschky zeigte sich überzeugt: „Das war definitiv das beste Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben!“ Ein Test, der viel verspricht und ein Ergebnis, das Hoffnung macht. Das erste Pflichtspiel steht am 24. September im BBL-Pokal gegen Bamberg an.