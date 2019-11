Topspiel gegen Bayern München: Nun offiziell: Hamburg Towers ziehen in den Volkspark

Bayern München kommt in den Volkspark! Was die MOPO am 12. November berichtet hatte, gaben die Hamburg Towers Mittwoch offiziell bekannt. Am 26. April (15 Uhr) ziehen die Basketballer in die Barclaycard-Arena um. Erstmals seit dem Aus der Freezers und des HSV Handball wird die Multifunktionsarena Heimat eines Erstligisten – zumindest für ein Spiel.

Kapitän Beau Beech staunte nicht schlecht, als er sich in der Halle umschaute. „Davon träumt man als Kind, in solchen Hallen zu spielen. Wir wollen hier unser Bestes geben und unseren Fans eine tolle Show bieten“, sagte der US-Boy. Der Ansturm auf die Towers-Tickets ist seit einem Jahr riesig, die Spiele in der heimischen edel-optics.de-Arena sind in Minutenschnelle ausverkauft.

Hamburg Towers vor 13.000 Zuschauern im Volkspark?

Mehr als 3400 Zuschauer passen dort nicht hinein. Wie viele es in der Barclaycard-Arena sein werden, steht noch nicht fest. Rund 13.000 Zuschauer fasst die Halle, möglich ist aber, dass der Oberrang abgehängt wird. Genug Planungszeit bleibt den Machern. Am kommenden Dienstag gehen die ersten 6500 Tickets in den Verkauf.

Beech: „Wir werden hart und schnell spielen. Es wird Spaß machen“

„In so einer großen Halle zu spielen, gibt noch einen Extra-Motivationsschub“, so Beech, der große Arenen aus seiner Collegezeit in den USA kennt. „Es ist eine große Möglichkeit, Hamburg als Basketball-Stadt zu etablieren und die Fanbasis weiter zu vergrößern“, sagt er. „Die Zuschauer werden sehen, dass wir hart und schnell spielen und Spaß machen.“

Weniger Spaß gemacht haben die letzten Ergebnisse. „Wir freuen uns auf das Spiel, aber bis dahin wollen wir jeden Tag besser werden“, sagt Beech. Der erste Schritt soll in Ulm (Sonntag, 15 Uhr) gemacht werden.