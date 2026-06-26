Basketball-Bundesligist Towers Hamburg wird in der kommenden Saison nicht im europäischen Geschäft mitmischen. Wie die Norddeutschen mitteilten, nimmt der Klub in der Saison 2026/2027 nicht am BKT EuroCup teil, weil die Hamburger keine Wildcard für den auf 32 Mannschaften erweiterten Wettbewerb erhalten haben.

Die Fans müssen sich umstellen: Zum ersten Mal seit fünf Jahren werden die Hanseaten nur in den nationalen Wettbewerben auf Körbejagd gehen. In den vergangenen Jahren nahmen es die Towers mit namhaften Teams wie Besiktas Istanbul und Aris Thessaloniki auf.

„Die Entscheidung enttäuscht uns, aber sie überrascht uns nicht“, sagte Sport-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Bisher habe man mit professionellen Strukturen sowie dem Standort Hamburg überzeugen können, um die Wildcard für den EuroCup zu erhalten. „Dieser Standortvorteil scheint zu schwinden. Ohne neue Infrastruktur werden wir langfristig nicht die Voraussetzungen für solch hochkarätige internationale Wettbewerbe erfüllen können“, sagte er weiter. (sid/sil)