Nach 13 Jahren zurück: Nächster Towers-Gegner holt deutschen Basketball-Star

Wow! Nationalspieler Tibor Pleiß kehrt nach 13 Jahren in die Basketball Bundesliga zurück und läuft ab sofort für Rasta Vechta auf. Der ehemalige NBA-Profi und zweimalige EuroLeague-Champion war zuletzt vertragslos, nun gibt der Center in der Heimat sein Comeback. Seinen Einstand gibt Pleiß am kommenden Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die Veolia Towers Hamburg.

„Ich habe die Ligen, in denen ich gespielt habe, immer weiter verfolgt. Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die BBL entwickelt hat“, sagte der 36-Jährige nach der Unterschrift bei den Niedersachsen. „Ich freue mich auf diese Herausforderung und denke, dass es sehr interessant wird.“ Pleiß, der in der NBA zwölf Spiele für Utah Jazz absolvierte (2015/16), war bis zum Ende vergangenen Saison für Panathinaikos Athen in Griechenland aktiv.

Basketball Bundesliga: Rasta Vechta verpflichtet Tibor Pleiß

Seine bislang letzte Station in Deutschland war Bamberg (2009-2012), zuvor spielte der gebürtige Bergisch Gladbacher für die Köln 99ers. Nach seinem Abschied aus Deutschland lief der 109-malige Nationalspieler in Spanien für Baskonia Vitoria-Gasteiz, den FC Barcelona und Valencia Basket auf, zudem in Italien für Trapani Shark sowie in der Türkei für Galatasaray und Anadolu Istanbul. Mit Anadolu gewann Pleiß zweimal die EuroLeague, unter anderem 2021 in seiner Heimat Köln. Mit Bamberg holte Pleiß sechs Titel, insgesamt sind es in der langen Karriere 16.

Der 2,18-Meter-Mann hatte im vergangenen November nach acht Jahren sein Comeback im Nationalteam gegeben und war in vier EM-Qualifikationsspielen eingesetzt worden. In den Kader für den späteren EM-Triumph von Riga schaffte es der Routinier nicht. In Vechta beginnt für Pleiß die 20. Saison als Profi.

Pleiß ist 109-maliger Nationalspieler

„Tibor hat schon viele Jahre auf allerhöchstem Niveau gespielt. Mit seiner Erfahrung soll er uns helfen, offensiv wie defensiv mehr Stabilität zu haben”, sagte Vechtas Trainer Christian Held: „Tibor ist sehr gut darin, Spielsituationen zu lesen – an beiden Enden des Feldes. Und sicherlich ist sein Wurf eine große Stärke. Das ist für ihn als ,Big Man‘ eine herausragende Fähigkeit.“