Pech im Pokal, Glück in der Liga? Mit dem 89:94 gegen Bamberg schieden die Towers schon in der ersten Runde des BBL-Pokals aus – 24 Punkten von Justin Edler-Davis zum Trotz. Der Kalifornier zählt zu den Neuzugängen der Towers, die am Sonntag in der Inselpark-Arena gegen den MBC Weißenfels in die Bundesliga-Saison starten. Die MOPO bat Kapitän Benedikt Turudic, seine Türme vorzustellen – vom Musiker über den Mega-Shooter bis hin zum Morgenmuffel.



