mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Training der Hamburg Towers

Die Hamburg Towers starten am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison – mit zahlreichen neuen Gesichtern. Foto: WITTERS

paidMusiker, Mega-Shooter, Morgenmuffel: Der Kapitän stellt alle Towers vor

kommentar icon
arrow down

Pech im Pokal, Glück in der Liga? Mit dem 89:94 gegen Bamberg schieden die Towers schon in der ersten Runde des BBL-Pokals aus – 24 Punkten von Justin Edler-Davis zum Trotz. Der Kalifornier zählt zu den Neuzugängen der Towers, die am Sonntag in der Inselpark-Arena gegen den MBC Weißenfels in die Bundesliga-Saison starten. Die MOPO bat Kapitän Benedikt Turudic, seine Türme vorzustellen – vom Musiker über den Mega-Shooter bis hin zum Morgenmuffel.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test