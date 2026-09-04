Der Jetlag macht ihm noch ein wenig zu schaffen, aber wirklich müde wird David Muenkat nicht, wenn es um Basketball geht. „Ich liebe diesen Sport, er hat mir viel beigebracht und ist ein Weg, mich auszudrücken“, sagt der Kanadier, der die Towers als neuer Forward zu Erfolgen führen soll.

Mangelnde Spielpraxis kann man ihm nicht vorwerfen. Erst am Dienstag ist er mit zwei Siegen im Gepäck von WM-Qualifikationsspielen für Kanada in Panama und Québec zurückgekehrt. Und während die Towers am 10. Mai ihr letztes Pflichtspiel bestritten haben, trat Muenkat im Sommer für die Scarborough Shooting Stars in der Canadian Elite Basketball League an. Dass zwischendurch noch ein Kurzurlaub in Amsterdam drin war, spricht für das Zeitmanagement des 26-Jährigen.

Muenkat besticht durch zwei Meter und 100 Kilo

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Muenkat ist ein Spieler für alles, nicht nur, was die Wettbewerbe betrifft. Mit seinen zwei Metern und 100 Kilogramm hat er sich offensiv durch Dunks und defensiv durch Blocks einen Namen erworben – auch in der Bundesliga, wo er für Frankfurt und Würzburg aktiv war. Von seinen Visiten in Wilhelmsburg ist ihm die Einlauf-Atmosphäre bei den Towers in Erinnerung geblieben, wenn in der Inselpark-Arena kurz vor Spielbeginn die Lichter ausgehen. „Da wurde es richtig dunkel“, staunt Muenkat.

Nun soll er zu einer helleren Zukunft der Türme beitragen. „Es ist ein junges und spannendes Team“, sagt Muenkat nach den ersten Wochen mit den Towers: „Ich glaube, wir können die Erwartungen übertreffen. Die Playoffs sind das Ziel.“ Am Freitag (18.30 Uhr) steht der letzte Heim-Test gegen Oldenburg an.

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19 Punkte fehlen ihm noch, um in der Bundesliga die 500er-Marke zu erreichen. „Das ist sicher ein Meilenstein, für den ich dankbar wäre“, blickt Muenkat voraus. In der Highschool verpasste man ihm den Spitznamen „Deebo“. Warum, weiß er selbst nicht genau. Aber wenn das kanadische Kraftpaket seine Energie auch für die Towers auf den Court bringt, wird man den Spitznamen demnächst in Wilhelmsburg öfter hören.