„Es war sehr nervenaufreibend“, sagt Benedikt Turudic der MOPO nach dem Overtime-Krimi von Heidelberg. Mit 111:108 gewannen die Veolia Towers Hamburg und machten den nächsten Schritt aus der Krise. Kapitän Turudic hatte wegen einer Erkältung im Hotel bleiben müssen, seinen Impact wird das Team aber auch nach Weihnachten wieder brauchen. In der MOPO spricht er über einen Kabinen-Knall.





