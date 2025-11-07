mopo plus logo
Marvin Willoughby bei einer Pressekonferenz

Towers-Boss Marvin Willoughby gestand, dass ihn die Towers-Krise sehr mitnimmt. Foto: WITTTERS

paid„Ich war wirklich am Boden“: Towers-Boss Willoughby in Sorge

Auch in Venedig blies den Veolia Towers Hamburg der Wind ins Gesicht. Mit 55:90 hatten die Wilhelmsburger am Mittwoch im Eurocup keine Chance in der Lagunenstadt. Die zwölfte Niederlage im zwölften Pflichtspiel für das Team von Trainer Benka Barloschky, das am Freitagabend beim Bundesliga-Kellerduell in Braunschweig schon mit dem Rücken zur Hallenwand steht. Geschäftsführer Marvin Willoughby hofft auf November-Neuzugang Martin Breunig und hält nach weiteren Spielern Ausschau, um den völligen Einsturz zu vermeiden.


