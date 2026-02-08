Dass sein Comeback gekrönt werden würde, ließ sich schon im dritten Viertel erahnen. Den Veolia Towers Hamburg gelang mit dem 86:69 gegen Chemnitz der dritte Bundesliga-Sieg in Folge – und Zsombor Maronka stand nach einem Monat Verletzungspause wieder auf dem Parkett. Demnächst könnte der Ungar auch seine Rückkehr ins Nationalteam feiern. Dabei war Ungarn lange Zeit gar nicht seine Heimat: Schon im Kindesalter von nur 13 Jahren zog Maronka für den Basketball ins Ausland.



