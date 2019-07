Hamburg Towers: Kevin Yebo ist da! Frühstart für den neuen Riesen

Er war der Dominostein, der die Kaderplanung der Hamburg Towers ins Rollen brachte. Anfang Juli gaben die Wilhelmsburger die Verpflichtung von Kevin Yebo bekannt, jetzt legt der erste Neue endlich los!

Yebo hat richtig Bock auf die Towers – vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Als die MOPO den 22-Jährigen bei seinem Fitnesstest trifft, erzählt dieser: „Ich habe gar keinen Urlaub gemacht, nur trainiert. Den ganzen Sommer über! Dann habe ich einen Hexenschuss bekommen.“

Als zweiter Spieler nach Urgestein René Kindzeka absolvierte Yebo den Fitnesscheck

Dieser sei zwar auskuriert, seitdem trete er aber kürzer. Bis jetzt! Als zweiter Spieler nach Urgestein René Kindzeka absolvierte Yebo den Fitnesscheck im LansMedicum am Stephansplatz. Kein Zufall, denn: „Wir kennen uns vom letzten Jahr, als ich hier zum Probetraining war“, erzählt der 2,02-Meter-Hüne. „Auch Jürgen Rich kenne ich schon, ebenso wie die Athletiktrainer“, führt der Neuzugang vom Team Ehingen Urspring aus.

Das dürfte der schnellen Integration beim Neu-Bundesligisten nicht schaden. „Die restlichen Spieler habe ich noch nicht getroffen, aber da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe nur gutes gehört“, sagt der Forward.

Am 8. August bittet Benka Barloschky zum Trainingsauftakt

Schon bald wird er sie kennen. Nach und nach trudeln die Türme in den kommenden Tagen in der Hansestadt ein, am 8. August bittet Benka Barloschky zum Trainingsauftakt. Barloschky vertritt Cheftrainer Mike Taylor, der sich mit der polnischen Nationalmannschaft auf den VTG-Supercup (16. – 18. August in der edel-optics.de-Arena) und die anschließende Weltmeisterschaft vorbereitet. „Ich freue mich, unter ihm trainieren zu können“, sagte der erste Neue. In der Stadt hat er sich inzwischen eingelebt, wohnt seit Mitte des Monats mit seiner Freundin in Wilhelmsburg. Richtig loslegen darf Yebo dann am 15. August, wenn bei Farmteam Rist-Wedel das erste Testspiel ansteht.