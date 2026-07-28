Trotz seiner Körpergröße von 1,75 m spielte er eine zentrale Rolle bei den Tennessee Volunteers. Nach seiner Spielzeit in Frankreich wechselt er nun zu den Veolia Towers Hamburg.

Die Hamburg Towers haben ihren siebten neuen Spieler für die kommende Saison in der Bundesliga-Bundesliga verpflichtet. Vom französischen Erstligisten Nanterre 92 kommt der puerto-ricanische Nationalspieler Zakai Zeigler.

Der 1,75 Meter große gebürtige New Yorker, der am Sonntag seinen 24. Geburtstag feiert, ist für die Guard-Position vorgesehen. Vor seinem Wechsel nach Frankreich 2025 machte Zeigler in den vier Jahren zuvor in der Mannschaft der University of Tennessee auf sich aufmerksam.

„Zakai hat in seiner bisherigen Karriere immer wieder gezeigt, dass man ihn nicht unterschätzen sollte. Er bringt eine besondere Mentalität mit, nimmt Herausforderungen an und hat sich seinen Weg vor allem über harte Arbeit, Energie und Konsequenz erkämpft“, sagte Sport-Geschäftsführer Marvin Willoughby laut Club-Mitteilung. (dpa/mkw)