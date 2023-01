Während Towers-Coach Pedro Calles gewohnt stoisch blieb, wurden seine Schützlinge schon ein wenig euphorischer. Das durften sie auch sein, denn gleich bei der ersten Eurocup-Teilnahme gelang den Türmen mit dem 92:86-Sieg gegen Breslau etwas Historisches.

Gleich bei der ersten Eurocup-Teilnahme der Vereinsgeschichte konnten die Hamburger damit den Einzug in die Playoffs sichern. „Das ist definitiv ein Meilenstein in meiner Karriere“, sagte US-Boy Zach Brown. „Es bedeutet für mich persönlich enorm viel“, befand auch Lukas Meisner, der mit 23 Zählern zum besten Korbjäger der Wilhelmsburger avancierte. Zusätzlich schnappte sich Meisner, der in einem engen vierten Viertel mit zahlreichen wichtigen Würfen glänzte, auch noch zwölf Rebounds.

Towers in der BBL nun gegen Ludwigsburg gefordert

„Wir haben jedes Spiel darum gekämpft, uns zu verbessern und die Siege zu holen, um auf diesen magischen achten Platz zu kommen“, erklärte der Towers-Topscorer. Und in der Tat sah es zum Start der Eurocup-Saison noch gar nicht nach einen Playoff-Einzug der Hanseaten aus. Mit fünf Pleiten aus den ersten sechs Partien setzten die Türme den Start in die erste Euro-Saison in den Sand. Die Wilhelmsburger mussten sich zunächst auf europäischer Bühne akklimatisieren.

MOPO

Doch seit der Hinspiel-Niederlage gegen Breslau (71:87) gewannen die Towers fünf der letzten acht Spiele. „Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs“, so Meisner. Dass die Hamburger die Playoffs gerade mit einem Rückspiel-Sieg gegen die Polen gesichert haben, passt nur allzu gut zu dieser tollen Euro-Geschichte, welche die Wilhelmsburger aktuell schreiben.

Das könnte Sie auch interessieren: In der Bundesliga: Platzt der Playoff-Traum der Hamburg Towers?

Die Euphorie dieses historischen Erfolgs wollen die Türme nun mit in das Spiel gegen Ludwigsburg (Samstag, 18 Uhr/live bei MagentaSport) nehmen. In der BBL brauchen die Hamburger jeden Sieg, um auch dort die Endrunde zu erreichen.