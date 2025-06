Für das internationale Geschäft: Hamburg Towers verstärken sich weiter

Die Veolia Towers Hamburg haben zwei weitere Neuzugänge für die neue Saison verpflichtet. Die beiden US-Amerikaner Eric Reed Jr. und Justin Edler-Davis sollen den Türmen nächste Saison in der Baskeball-Bundesliga sowie im internationalen Wettbewerb helfen.

Scoring-Guard Reed Jr. kommt vom belgischen Klub Kortrijk Spurs und unterschreibt bis 2026, während Forward Edler-Davis aus Rumänien nach Wilhelmsburg kommt und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. Nach den bereits verkündeten Zugängen von Leonard „L.J.“ Thorpe Jr. und Carlos Stewart Jr. sind das bereits die Neuzugänge Nummer Drei und Vier der Hamburger.

Eric Reed Jr. spielt seit zwei Jahren in Europa und konnte bereits in Zypern, Griechenland und Belgien internationale Erfahrung sammeln. Der 25-Jährige war bei seinem Ex-Klub Topscorer und scheiterte erst im Halbfinale der belgischen und niederländischen Basketball-Liga. Aber nicht nur wegen seiner offensiven Fähigkeiten wollten die Hamburger den US-Amerikaner verpflichten.

Barloschky: „Seine Kombination aus Scoring und Defensive ist etwas Besonderes“

„Eric hat letzte Saison auf sehr hohem Niveau gespielt, für einen sehr guten Coach. Er war dabei ein wichtiger Teil eines sehr erfolgreichen Teams. Die Art und Weise, wie er spielt, hat großen Anteil daran. Seine Kombination aus Scoring und Defensive ist etwas Besonderes. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit“, sagte Towers-Head-Coach Benka Barloschky.

Eric Reed Jr. kommt als Topscorer seines Ex-Klubs nach Hamburg. imago/Belga Eric Reed Jr. kommt als Topscorer seines Ex-Klubs nach Hamburg.

Auch der Landsmann von Reed Jr., Justin Edler-Davis, konnte bereits bei einigen Stationen in Europa Erfahrung sammeln. Der 27-Jährige kommt als rumänischer Meister nach Hamburg und wird hier den Posten des Forward übernehmen. Nach Stationen in Portugal, im Kosovo und schließlich in Rumänien sucht der Zwei-Meter-Mann jetzt in Hamburg eine neue Herausforderung.

Willoughby: „Er kann ein Antreiber für das gesamte Team werden“

„Justin hat sich in seinen ersten Jahren in Europa sehr gut entwickelt und sein Spiel bei jedem Wechsel auf das nächsthöhere Level gebracht. Wir sind zuversichtlich, dass er diese Entwicklung hier bei uns fortsetzen kann. Dank seines inneren Motors und seiner Arbeitseinstellung kann er ein Antreiber für das gesamte Team werden“, erklärt Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby den Transfer.

Außerdem verkündeten die Türme, dass sie auch in der kommenden Saison am EuroCup teilnehmen werden. Die Hamburger sind zum fünften Mal in Folge bei dem internationalen Turnier dabei, bei dem 20 Teams aus 13 Ländern aufeinandertreffen. „Wir sind sehr glücklich, auch in der kommenden Saison wieder in drei Wettbewerben an den Start gehen zu können. Die Plätze im EuroCup sind wie jedes Jahr heiß begehrt gewesen“, sagt Willoughby.

Willoughby setzt ausverkauftes Heimspiel als Minimalziel

„In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten wir jeweils eine ausverkaufte Partie. Das soll auch für die kommende Spielzeit unser Minimalziel sein. Generell sind wir bestrebt, noch mehr Menschen in der Hansestadt von diesem Wettbewerb zu begeistern und unseren Zuschauerschnitt zu steigern. Auch sportlich wollen wir unsere Entwicklung bestätigen und einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Region machen“, setzt Willoughby die Ziele für das internationale Geschäft. In der letzten Saison waren die Wilhelmsburger im EuroCup nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.