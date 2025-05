Erster neuer Spieler: Towers holen College-Talent aus den USA

Die Veolia Towers Hamburg haben ihren ersten Neuzugang für die Saison 2025/26 präsentiert: Carlos Stewart Jr., ein dynamischer Guard, wechselt direkt vom US-College an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Der 1,85 Meter große US-Amerikaner bringt vielversprechendes Potenzial mit. Bei seinen zwei Stationen in der College-Liga NCAA, den Santa Clara Broncos und den Louisiana State University Tigers, hat der 22-Jährige mehr als 100 Spiele absolviert und dabei konstante Leistungen gezeigt. Besonders in seiner zweiten von vier College-Saisons spielte Stewart groß auf, kam im Schnitt pro Spiel auf 15,2 Punkte und eine starke Dreierquote von mehr als 40 Prozent. Danach tat er sich etwas schwerer, insgesamt liegt sein Punkteschnitt bei immer noch sehr vorzeigbaren 10,2 pro Spiel.

Willoughby: Stewart Jr. „passt zu unserer DNA“

Towers-Trainer Benka Barloschky freut sich auf seinen neuen Schützling: „Carlos bringt alles mit, um sich in Deutschland durchzusetzen.“ Auch Sport-Geschäftsführer Marvin Willoughby ist überzeugt, dass sich Stewart in das Teamgefüge der Towers einfügen wird: „Er passt mit seiner Spielweise und Beharrlichkeit gut zu unserer DNA.“

Mit dem Wechsel startet Stewart seine Profikarriere und will sich nun in der BBL beweisen – ein spannendes Talent für die Towers, das die Lücke füllen könnte, die durch den am Mittwoch verkündeten Abschied von Jaizec Lottie entstanden ist.(abl)