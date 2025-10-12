Feueralarm bei den Towers: Steckte Absicht dahinter? Verein kündigt Konsequenzen an

Das Basketball-Bundesliga-Spiel der Veolia Towers Hamburg gegen die Telekom Baskets Bonn ist um 19.08 Uhr wegen eines Feueralarms unterbrochen worden. Die Inselpark Arena wurde evakuiert. Sieben Minuten nach dem Alarm traf die Feuerwehr vor Ort in Wilhelmsburg ein.

Zum Zeitpunkt des Alarms war gerade Halbzeit im Spiel der Towers gegen Bonn. 3029 Zuschauer und auch die beiden Mannschaften mussten die Halle verlassen. Nur wenige Minuten später gab es durch die Feuerwehr Entwarnung. Es scheint sich um einen Fehlalarm gehandelt zu haben.

Wurde absichtlich der Alarmknopf gedrückt?

Nach Angaben des Vereins soll jemand absichtlich den Alarmknopf gedrückt haben. Die Towers sprechen von möglichen strafrechtlichen Konsequenzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Ice Cube bis zum romantischen Barden: Auf diese Musik stehen die Towers-Spieler

Die Zuschauer und Mannschaften konnten geordnet wieder in die Arena zurückkehren. Das Spiel wurde um 19.30 Uhr fortgesetzt. Die Hamburger hatten zum Zeitpunkt der Unterbrechung mit 36:43 zurückgelegen.