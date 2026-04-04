mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Janne Müller

Janne Müller gilt als Toptalent bei den Veolia Towers Hamburg. Foto: IMAGO/Eibner

paidEr gewann Silber und Gold bei den Junioren: Towers-Talent will hoch hinaus

kommentar icon
arrow down

Für die allermeisten Türme waren die Tage nach dem Sensationssieg gegen den FC Bayern München in der Barclays Arena ein einziges Emotionshoch. Für einen aber gab es einen Dämpfer. Towers-Kooperationspartner SC Rist Wedel verpasste in der ProB knapp die Playoffs. Janne Müller, der mit einer Doppellizenz für die Towers und Wedel spielt, will daraus aber neue Energie schöpfen. Mit der MOPO hat das Towers-Juwel über seine aktuelle Situation und den Wechsel von Bonn nach Hamburg gesprochen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test