Für die allermeisten Türme waren die Tage nach dem Sensationssieg gegen den FC Bayern München in der Barclays Arena ein einziges Emotionshoch. Für einen aber gab es einen Dämpfer. Towers-Kooperationspartner SC Rist Wedel verpasste in der ProB knapp die Playoffs. Janne Müller, der mit einer Doppellizenz für die Towers und Wedel spielt, will daraus aber neue Energie schöpfen. Mit der MOPO hat das Towers-Juwel über seine aktuelle Situation und den Wechsel von Bonn nach Hamburg gesprochen.