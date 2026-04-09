Sieben Spiele stehen für die Veolia Towers Hamburg im Saisonendspurt noch an. Die von Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby gesetzte Zwölf-Siege-Grenze für den „sicheren“ Klassenerhalt ist bereits erreicht. Zeit, die Saison jetzt austrudeln zu lassen, besteht jedoch keineswegs. Im Gegenteil. Die Türme können sich mittlerweile begründete Hoffnung auf die Playoffs machen.



