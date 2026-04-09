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William Christmas und Leonard Thorpe Jr. bei einem Basketball-Spiel der Hamburg Towers

Überragend: L.J. Thorpe wurde zuletzt zweimal zum Spieler der Woche in der BBL gekürt. Foto: WITTERS

paidEndspurt: Wie es die Hamburg Towers noch in die Playoffs schaffen können

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Sieben Spiele stehen für die Veolia Towers Hamburg im Saisonendspurt noch an. Die von Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby gesetzte Zwölf-Siege-Grenze für den „sicheren“ Klassenerhalt ist bereits erreicht. Zeit, die Saison jetzt austrudeln zu lassen, besteht jedoch keineswegs. Im Gegenteil. Die Türme können sich mittlerweile begründete Hoffnung auf die Playoffs machen.

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